$80.88-0.0987.10+0.52

Стало известно, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян

Жители России все чаще выбирают отели с более комфортным размещением: за 2022 год рост популярности четырехзвездочных гостиниц составил 15 процентов. Об этом говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.

Стало известно, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян
© Вечерняя Москва

— Россияне стали чаще выбирать комфортное размещение. Например, четырехзвездочные отели этим летом пользуются хорошим спросом. Их востребованность выросла с 19 процентов до 34 процентов, — говорится в сообщении.

Не теряют своей популярности и пятизвездочные отели. При этом трехзвездочные гостиницы теряют своих поклонников: летом там решили остановиться на пять процентов меньше туристов, чем в прошлом году, передает РИА Новости.

Эксперты провели подробный анализ данных и выяснили, какие именно туристические направления для россиян становятся самыми популярными для летнего отдыха в этом году. Спрос на внутренний туризм этим летом растет, отмечают они.

Глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов заявил, что после всплеска интереса к активному отдыху, что было отмечено в прошедшем году, популярность туризма продолжает расти. По его мнению, сейчас правительство России активно поддерживает внутренний туризм, что также положительно влияет на его популярность.

В какие курортные страны россияне смогут в ближайшем будущем улететь без пересадок, выясняла «Вечерняя Москва».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий