Стало известно, какие отели пользуются наибольшим спросом у россиян

Жители России все чаще выбирают отели с более комфортным размещением: за 2022 год рост популярности четырехзвездочных гостиниц составил 15 процентов. Об этом говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.

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— Россияне стали чаще выбирать комфортное размещение. Например, четырехзвездочные отели этим летом пользуются хорошим спросом. Их востребованность выросла с 19 процентов до 34 процентов, — говорится в сообщении.

Не теряют своей популярности и пятизвездочные отели. При этом трехзвездочные гостиницы теряют своих поклонников: летом там решили остановиться на пять процентов меньше туристов, чем в прошлом году, передает РИА Новости.

Эксперты провели подробный анализ данных и выяснили, какие именно туристические направления для россиян становятся самыми популярными для летнего отдыха в этом году. Спрос на внутренний туризм этим летом растет, отмечают они.

Глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму, гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов заявил, что после всплеска интереса к активному отдыху, что было отмечено в прошедшем году, популярность туризма продолжает расти. По его мнению, сейчас правительство России активно поддерживает внутренний туризм, что также положительно влияет на его популярность.