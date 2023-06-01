В АТОР назвали средний чек тура на российские курорты

Средняя продолжительность отдыха на морских курортах России - 9-10 ночей, в городах - три-четыре ночи. Такие цифры привели эксперты АТОР в своем исследовании, подготовленном к началу летнего сезона-2023.

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"Цены на летний отдых выросли. В среднем стоимость продаваемых туров повысилась на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом, - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. - Это произошло в связи с объективным ростом цен, связанным с повышением себестоимости перевозок, всех комплектующих и т.д. Кроме того, на росте стоимости туров сказалось увеличение средней продолжительности поездки. Она выросла незначительно - примерно на сутки-полтора. Но, тем не менее, это повлияло на конечную стоимость продаваемого тура".

В АТОР назвали средний чек на забронированные летние туры по России такой продолжительности (только проживание в отелях). Он находится в диапазоне 90-113 тысяч рублей на семью с одним ребенком (29,5-35 тысяч рублей на человека).

Самый большой средний чек в этом году (при бронировании только отеля) - в Анапе и Кавминводах, далее идут Сочи и Геленджик, самый небольшой средний чек тура - в Крыму.