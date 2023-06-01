Власти Приморья планируют новый морской маршрут в Южную Корею

Власти Приморского края рассматривают открытие нового пассажирского направления между регионом и Южной Кореей – паром из порта Зарубино в Сокчо. Инициатива исходит от властей провинции Кангвон, азиатские партнёры готовы запустить паромное сообщение уже в этом году, однако есть проблема на российской стороне: сгоревший пассажирский терминал в Зарубино, передаёт ИА DEITA.RU со ссылкой на отчёт о деятельности губернатора Приморья Олега Кожемяко за 2022 год.

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Авиасообщение с Южной Кореей сейчас отсутствует, хотя в доковидную эпоху выполнялись прямые рейсы из Владивостокаю Единственный способ попасть в республику напрямую – это паром «Eastern Dream», который также отправляется с морского вокзала Владивостока в Донхэ. Оператором линии является южнокорейская компания.

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По маршруту Зарубино – Сокчо пассажирские перевозки выполнялись с 2000 по 2010 год и с 2013 по 2014 год, также южнокорейской компанией. Но в 2014 году пассажирский терминал на российской стороне маршрута был выведен из эксплуатации. В 2020 году в здании случился пожар, и оно окончательно стало непригодно для обслуживания пассажиров. Собственник терминала, ООО «Морской порт в бухте Троица», вкладывать средства в восстановление здания не желает, терминал использует как склад, такой расклад собственника устраивает.

Правительство Приморье планирует обсудить проблему в этом году. Вопрос об организации пассажирского сообщения по маршруту Зарубино – Сокчо остаётся на повестке 2023 года. Для возобновления сообщения надо подготовить морской пункт пропуска «Зарубино».

Губернатор Олег Кожемяко в отчёте подчёркивает, что Южная Корея входит в список недружественных России стран на фоне российско-украинского конфликта, а со стороны недружественных стран действуют жёсткие санкционные ограничения, так что под российским флагом паром Зарубино – Сокчо запустить в обозримом будущем не удастся.