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Московский рейс развернули через час после вылета с Сахалина: причины

Самолет авиакомпании «России», летевшей по маршруту Южно-Сахалинск – Москва, развернули в обратном направлении через час после вылета.

Московский рейс развернули через час после вылета с Сахалина: причины
© РИА "ФедералПресс"

Рейс вылетел из аэропорта Хомутова в 11:59. Спустя время одному из пассажиров стало плохо, было принято решение развернуть борт.

После того как пассажир был снят с рейса, самолет вновь вылетел в Москву – в 14:30.

Как сообщили в областном аэропорту, экипаж хотел посадить самолет в аэропорту Хабаровска, но борт там не приняли.

Ранее «ФедералПресс» писал, что сегодня утром в центральной части Сахалина произошло землетрясение.

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