С первого июня в России вновь начали прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что заявление можно подать через территориальный орган МВД России, МФЦ или через портал госуслуг.

Напомним, что в конце января портал госуслуг предупредил жителей регионов о приостановке выдачи документов нового образца из-за проблем с чипами. Затем появилось объявление, что со второго февраля прием заявлений на биометрические загранпаспорта станет временно недоступным.