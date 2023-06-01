У россиян летом растет спрос на внутренний туризм
Согласно анализу спроса российских туристов, некоторые направления для отдыха летом этого года сильно привлекают интерес жителей РФ, сообщает Welcometimes.ru.
Краснодарский край является абсолютным фаворитом среди российских туристов, с каждым четвертым бронированием в России приходящимся на этот регион. Доля Краснодарского края в общей структуре бронирований выросла с прошлого года и составляет 27%.
Санкт-Петербург занимает второе место с долей 19% в общей структуре бронирований. Сравнительно с прошлым годом, доля северной столицы немного снизилась с 22%.
Москва располагается на третьем месте с долей 8% в общей структуре бронирований. Доля Москвы также немного снизилась с прошлого года, когда она составляла 9%.
Другие популярные направления: Республика Татарстан, Республика Дагестан, Ставропольский край, Нижегородская область, Республика Карелия и Ростовская область.