У россиян летом растет спрос на внутренний туризм

Согласно анализу спроса российских туристов, некоторые направления для отдыха летом этого года сильно привлекают интерес жителей РФ, сообщает Welcometimes.ru.

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Краснодарский край является абсолютным фаворитом среди российских туристов, с каждым четвертым бронированием в России приходящимся на этот регион. Доля Краснодарского края в общей структуре бронирований выросла с прошлого года и составляет 27%.

Санкт-Петербург занимает второе место с долей 19% в общей структуре бронирований. Сравнительно с прошлым годом, доля северной столицы немного снизилась с 22%.

Москва располагается на третьем месте с долей 8% в общей структуре бронирований. Доля Москвы также немного снизилась с прошлого года, когда она составляла 9%.