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Среди россиян вырос спрос на путевки в Японию

Российские туроператоры отметили высокий спрос на организованные туры в Японию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ).

Среди россиян вырос спрос на путевки в Японию
© Unsplash.com

По словам представителя туроператора BSI Group Иветты Вердиян, еще в феврале-марте 2023 года число путешественников почти вернулось на уровень допандемийного 2019 года.

Как россиянам попасть в Японию

Известно, что в 019 году турпоток в Японию составил 120 тысяч человек, в 2022 году он упал до 10,4 тысячи российских туристов, а в первые три месяца 2023 года он составил 6,4 тысячи путешественников.

На сегодняшний день прямого авиасообщения с Японией нет, чаще всего туристы летают с пересадкой в Дубае или Дохе. Ожидается, что спрос на туры в Японию вырастет в разы после возобновления прямых рейсов Japan Airlines или "Аэрофлота".

Ранее стало известно, что спрос на туры по России снизился почти на 20 процентов.

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