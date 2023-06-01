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Перечислены самые популярные у туристов регионы России

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru проанализировали спрос и выяснили, какие российские регионы на период июня-августа 2023 года привлекают туристов больше всего.

Перечислены самые популярные у туристов регионы России
© Unsplash.com

Так, число бронирований в Калининградскую область выросло в два раза относительно 2022 года, в Краснодарский край – на 53 процента, в Республику Дагестан – на 47 процентов, в Ставропольский край – на 29 процентов.

Выяснилось, где туристы бронируют отели в последний момент

Отмечается, что на наступивший летний сезон туристы совершили на 31 процент больше бронирований, чем в тот же период прошлого года.

Ранее эксперты рассказали о самых необычных турах по России.

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