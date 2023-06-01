Где отдохнуть на Байкале в выходные: водные маршруты одного дня

Отпуск у некоторых жителей Иркутской области этим летом не предвидится, однако не стоит расстраиваться, ведь на Байкале есть маршруты, на посещение которых потребуются всего одни сутки.

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Подробнее о них «ФедералПресс» во время пресс-конференции рассказала начальник агентства пассажирских перевозок АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» Софья Мачитова.

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«Есть экскурсия в бухту Песчаную – она выполняется на теплоходе «Баргузин-3», который едет из Иркутска. Этот рейс в 2021 году занял первое место на всероссийском туристическом конкурсе, став лучшим маршрутом выходного дня. Он не нуждается в рекламе, это байкальская Ривьера», – пояснила спикер.

Взрослый билет сюда обойдется в 6,5 тысячи рублей, детский стоит вдвое меньше. В цену включены трансферт туда – обратно, услуги гида, небольшие прогулки в бухту Бабушка и к скале Большая Колокольня, а также обед.

В Приангарье в однодневное путешествие можно отправиться и вдоль Кругобайкальской железной дороги. По маршруту едет тот же теплоход, вместимость которого составляет 100 человек. Старт – с иркутской пристани «Ракета» в микрорайоне Солнечный. Стоимость взрослого билета – 5 тысяч рублей, детского – 2,5 тысячи рублей. Участники тура смогут увидеть тоннели и подвесной мост.

На водном транспорте можно отправиться и до музея «Тальцы»: стоимость, в которую включены услуги гида и билеты на теплоход «Восход», составляет 1,6 тысячи рублей для взрослого, 800 рублей – для ребенка. В рамках экскурсии можно погулять по территории комплекса народного зодчества, где есть здания XVII века, и посетить местные мастерские.

Также всего за день можно успеть добраться и до Ольхона, куда тоже ходит водный транспорт: доплыть до острова можно на теплоходе «Комета», базирующемся в Листвянке. Всех туристов собирают в Иркутске, доставляют до поселка, после чего – до острова и затем – обратно. Программа продумана таким образом, что у туристов есть четыре часа, за которые организаторы стараются максимально познакомить людей с удивительным природным объектом. Взрослый билет стоит 11 тысяч рублей, детский – вдвое меньше. В стоимость включены трансферт, услуги гида и питание.