«Лучше отпуска в Турции»: россиянка —об отдыхе в санатории

«В Турции большой вопрос к разнообразию, часто, что не доели на ужин, смешивается и подается на завтрак в виде салатов, заправленных большим количеством майонеза. В Янган-Тау вы такого не увидите — вся еда свежая, а меню обновляется каждые две недели», — похвасталась она.