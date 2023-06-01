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Эксперты назвали самые популярные у туристов российские регионы

Эксперты провели подробный анализ данных и выяснили, какие именно туристические направления для россиян становятся самыми популярными для летнего отдыха в этом году. Об этом сообщают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.

Самые популярные у туристов российские регионы
© Вечерняя Москва

Спрос на внутренний туризм этим летом растет, отмечают они. В первую очередь огромным спросом пользуются Калининградская область, Краснодарский край и Ставрополье.

Стоит отметить, что в этом году отели бронируются на 31 процент больше, чем в прошлом году на тот же период. В два раза чаще стали ездить в Калининград, значительно больше стало бронирований в Краснодарском крае, в Республике Дагестан тоже наблюдается такая тенденция, пишет РИА Новости.

Если говорить об отдельных городах, то особенной популярностью пользуются Петербург и Сочи, а также Москва и некоторые другие населенные пункты.

Российские туроператоры заметили значительный рост продаж организованных туров в Японию. Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), количество путешественников, возвращающихся в Японию, достигло уровня 2019 года — до начала пандемии.

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