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Туроператоры заявили о росте спроса на путевки в Японию у россиян

Российские туроператоры заметили значительный рост продаж организованных туров в Японию. Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ), количество путешественников, возвращающихся в Японию, достигло уровня 2019 года – допандемийных показателей.

Туроператоры заявили о росте спроса на путевки в Японию у россиян
© Вечерняя Москва

В 2019 году турпоток в Японию составил 120 тысяч человек, а в 2022 году – только 10,4 тысячи российских туристов. Однако за первые три месяца 2023 года он достиг 6,4 тысячи путешественников. Представитель туроператора BSI Group Иветта Вердиян отметила, что в феврале — марте 2023 года спрос на Японию вернулся на уровень продаж 2019 года.

Страна остается не массовым направлением на российском рынке, однако спрос на нее стабильный и обусловлен высоким интересом к этой экзотической стране, говорится в сообщении.

В РСТ отметили, что туристы летят в Японию на рейсах Qatar Airways и Emirates со стыковкой в Дубае или Дохе, так как прямого авиасообщения с Японией сейчас нет. Тем не менее туроператоры ожидают роста спроса в разы после возобновления прямых рейсов с Brazil Japan Airlines или «Аэрофлота».

Программы туров по Японии обычно включают Токио, Камакуру — древнюю столицу страны, крупнейший порт Йокогаму, гору Фудзи и города Осака, Нара, Киото, Окаяму, Хаконе, как сообщили в РСТ.

С мая этого года российские туристы могут летать в Грузию прямым рейсом. И без того популярное среди россиян туристическое направление стало еще доступней. «Вечерняя Москва» отвечает на главные вопросы об отдыхе в Грузии в этом году.

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