Что надо знать, отправляясь на поезде с детьми в Крым

Начались каникулы, и некоторые семьи планируют отдохнуть в Крыму. Узнали, какие предусмотрены льготы для детей разных возрастов, а также без каких документов не дадут уехать.

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Пригородные поезда

«Для кубанских школьников до 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря действует скидка 50 %», – сообщает ООО «Южная пригородная пассажирская компания».

Речь идет об участке дороги Тамань-Пассажирская – Анапа. Дети до 7 лет могут ездить бесплатно в пригородных поездах, но с ними должен быть взрослый сопровождающий. При возрасте детей от 7 лет за проезд в поездах на территориях Крыма, Севастополя и Кубани придется платить по полному тарифу: детского на них нет.

Поезда «Таврия»

Проезд детей до пяти лет на этих поездах бесплатный. Школьники в возрасте до 10 лет могут проехать со скидкой 35 %, до 17 лет – 50 % (только в плацкартном вагоне в летний период, с осени – в двухэтажных купейных). Для получения льгот родители должны позаботиться о справке из учебного заведения. Вопросы об условиях проезда можно задать перевозчику – АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Ограничения

Пребывать в поезде дальнего следования без сопровождения взрослого ребенок не может до достижения 10 лет.

Билет не получится купить без предъявления свидетельства о рождении, паспорта.