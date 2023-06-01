Россиянам стало значительно дороже отдохнуть за границей

Средняя стоимость летнего отдыха в зарубежных странах для россиян выросла от 15% до 50% в сравнении с показателем аналогичного сезона прошлого года. При этом самой популярным направлением для граждан РФ по-прежнему остается Турция, где средняя цена тура на двоих составляет 215-265 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В число лидирующих направлений для летнего отдыха у россиян также входит Абхазия. При этом этот маршрут является более бюджетным вариантом. Так, средний чек путешествия с перелетом составляет 80–100 тыс. руб., уточняется в статье.

«По сравнению с летом 2022 года средний чек на зарубежный отдых вырос на ключевых выездных направлениях от 15 до 50%. Турция остается лидером по количеству зарубежных поездок россиян этим летом. Средний чек тура в Турцию составляет от 215 до 265 тыс. рублей на двоих», — заключается в материале.