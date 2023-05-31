Цены на отели в Калининграде сравнялись с гостиницами Дубая

Самый западный регион России продолжает бить рекорды по популярности среди российских туристов. По последним подсчетам, эксклав планируют посетить около двух миллионов человек. Высокий спрос породил предложение: цены на отели и гостиницы взлетели до небес и теперь могут потягаться с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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Так, стандартный номер в трехзвездочной гостинице в российском эксклаве обойдется в среднем в пять тысяч рублей за сутки. В Дубае похожие объекты также выставляют ценник в пять-шесть тысяч рублей. А вот одна и та же четырехзвездочная гостиничная сеть предлагает двухместный стандарт в Эмиратах на четыре тысячи рублей дешевле, чем в Калининградской области - шесть тысяч в сутки против 11 тысяч рублей.

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И любители премиального отдыха могут в Дубае найти более привлекательные варианты. Так знаменитый дубайский "парус" сейчас предлагает люксы за 150-200 тысяч рублей в сутки, в то время как в калининградской пятизвездочной гостинице можно найти варианты и за 213 тысяч рублей.

В минтуризма региона подсчитали, что уровень бронирования отелей летом достигнет 80 процентов. На побережье Балтийского моря и вовсе ожидают стопроцентную загрузку. Инфраструктура может не выдержать, поэтому некоторые отельеры искусственно завышают цены, чтобы нивелировать нагрузку на персонал.

- В прошлом году владельцы гостиниц специально занижали загрузку и удерживали ее в районе 75 процентов, чтобы облегчить жизнь работникам. В результате при средней цене, скажем, в десять тысяч рублей в сутки они запрашивали 25 тысяч рублей, понимая, что за такие деньги номер не возьмут, - пояснил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Эксперты считают,что сравнивать отдых в Дубае и Калининграде невозможно. Российский эксклав - не тот регион, где можно сильно поиграть с ценой продукта. В ОАЭ число предложений куда шире за счет больших турпотоков и развитой инфраструктуры. И туроператоры многое могут себе позволить в ценообразовании.

Комментарий

Светлана Мержвинская, председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области: