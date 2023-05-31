Спрос на отдых в Сочи и Абхазии в 2023 году может вырасти до 25%

Рост спроса на отдых в Сочи и Абхазии в 2023 году может составить 25% по сравнению с 2022 годом из-за наличия в Сочи единственного на юге действующего аэропорта и недостаточного количества железнодорожных маршрутов в Крым. Такое мнение высказал ТАСС в среду вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Сочи остается единственным аэропортом на всем Черноморском побережье, поэтому люди из Сибири и Дальнего Востока не имеют никакой возможности попасть в Анапу, Геленджик, Крым. Поэтому люди вынуждены лететь в Сочи. От этого выиграет и Абхазия, до которой из аэропорта добираться ближе, чем до Сочи. Рост спроса на этих направлениях вырастет до 25%", - сказал Мкртчан.

По словам эксперта, сочинские отели категории "4 звезды" и выше поднимают цены на 30-40%. При этом Абхазия предлагает цену на 30% ниже, чем в Сочи.

Сравнительно низкий спрос на отдых в других городах-курортах эксперт связывает с железнодорожным маршрутом между аэропортом Сочи и Анапой.

"Из-за движения одного поезда раз в сутки билеты раскупаются на месяц вперед", - отметил он.

В Анапе и Геленджике эксперт прогнозирует рост стоимости отдыха и количества отдыхающих в пределах 10-15%. В Крыму представитель АТАР прогнозирует спад турпотока на 40% из-за небольшого количества железнодорожных маршрутов и длительных поездок на автомобиле.