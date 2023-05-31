«Аэрофлот» возобновит полеты в Бангкок из городов Сибири

С начала июля «Аэрофлот» возобновит прямые регулярные рейсы в Бангкок из Новосибирска, Иркутска, Красноярска и Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Вылеты из Новосибирска начнутся с 7 июля, из Иркутска и Красноярска – с 8-го, а из Владивостока – с 9-го числа. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Заявленная периодичность вылетов из Красноярска – 3 раза в неделю, из Иркутска и Владивостока – 2, из Новосибирска – 1.

Билеты уже есть в продаже на сайте перевозчика. Перелет из Иркутска в Бангкок на первом рейсе 8 июля обойдется в 47 тыс. руб. в одну сторону. Отправление запланировано в 23:20, прибытие в столицу Таиланда – в 04:40 по местному времени. Время в пути – 6 часов 20 минут.

Кресло на рейсе из Новосибирска в Бангкок предлагается за 37 тыс. руб. в один конец. Вылет из Толмачево – в 07:35. Дорога займет 7 часов, в Таиланд пассажиров доставят к 14:40.

Билет из Красноярска можно купить за 40 тыс. руб. Отправление из Емельяново в 00:35, в аэропорту Бангкока самолет приземлится в 07:30.

В зимнем сезоне – 2022/2023 «Аэрофлот» уже летал в Бангкок из городов Сибири, а также из Владивостока. В частности, из Новосибирска и Красноярска рейсы выполнялись по 3 раза в неделю, из Владивостока – 2.