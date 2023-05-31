Россиянам назвали отели ОАЭ с бесплатным отдыхом для детей

Российским туристам назвали отели Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с бесплатным отдыхом для детей. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В список попали 20 отелей популярной курортной страны, в частности, The Oberoi Beach Resort Al Zorah, Jumeirah Beach Hotel, Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites, Atlantis The Palm Dubai, The Ritz Carlton Dubai, Caesars Dubai, JA Palm Tree Court, W The Palm Dubai и Grand Hyatt Dubai.

По данным специалистов Tez Tour, PAC Group и «Русский Экспресс», больше всего таких выгодных предложений в Дубае, Фуджейре и Рас-эль-Хайме, которые традиционно ориентированы на отдых с детьми. Эксперты Space Travel заявили, что в рамках такого спецпредложения дети и проживают, и питаются бесплатно.

«Как правило, максимальное количество детей, которые могут проживать с родителями в номере бесплатно, не больше двух, — добавили они. — Но иногда отели разрешают такое размещение лишь для одного ребенка».