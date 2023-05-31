Турист отомстил резервирующим шезлонги отдыхающим

«Меня это взбесило! Поэтому каждый следующий день я после завтрака снимал все полотенца с лежаков, а затем наблюдал со своего балкона за хаосом. Многие из туристов жаловались, а вскоре у бассейна появился знак, предупреждающий о том, что оставленные без присмотра полотенца будут убирать», — похвастался пользователь сети.