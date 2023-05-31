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В Роспотребнадзоре перечислили страны с опасными инфекциями

В ряде стран можно заразиться инфекционными болезнями, доступных вакцин против которых пока не существует. Их перечислили в телеграм-канале Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре перечислили страны с опасными инфекциями
© Pxhere

Согласно публикации, стоит помнить, что в странах Южной Америки и Африки можно заболеть малярией, лихорадкой денге и чикунгуньей. Последние две инфекции также частотны в Юго-Восточной Азии и на островах Карибского бассейна.

Чтобы обезопасить себя от малярии, важно принимать специальные препараты для профилактики до и во время поездки, а также в течение определенного времени после нее.

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В странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки критически важно соблюдать правила гигиены: мыть руки, пить только бутилированную воду, мыть овощи и фрукты перед едой. Не стоит покупать продукты и есть в заведениях, качество работы которых сомнительно.

Роспотребнадзор напоминает, что перед тем как планировать поездку, необходимо ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране, куда хочется отправиться.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как избежать отравлений и кишечных инфекций в путешествии.

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