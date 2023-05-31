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В АТОР рассказали, сколько россиян поедут летом за границу

За лето количество людей, которые едут в зарубежные страны, может стать на 42 процента больше, чем в прошлом году. Курорты за границей могут принять в районе пяти миллионов человек, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР рассказали, сколько россиян поедут летом за границу
© Pxhere

Общий прирост спроса на зарубежные курорты в этом году на 15% выше, чем показатель по России. Однако в абсолютных цифрах туристов, которые выбрали летом 2023 года отечественные регионы для отдыха, больше минимум в три раза.

Самое популярное зарубежное направление — Турция. Как прогнозируют аналитики АТОР, в эту страну летом может приехать на отдых около трех миллионов россиян.

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Второе место среди зарубежных стран по востребованности у российских туристов занимает Абхазия. По предварительным данным, туда направятся до миллиона путешественников из России. При этом 60% от этого количества — в рамках экскурсии, на которую из Сочи приезжают на один день.

Третьим по популярности в АТОР назвали Египет. Ожидается, что там летом побывают больше 300 тысяч российских туристов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что важно учесть при планировании отпуска за границей.

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