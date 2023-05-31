$80.99+0.3186.50-0.01

На Бали утвердили официальный список запретов для туристов

Губернатор Бали Ваян Костер утвердил циркуляр, в котором прописаны правила поведения туристов на острове. Документ SE №4 2023 вступает в силу 31 мая и официально регламентирует, какие действия иностранных гостей могут привести к проблемам с местной полицией.

На Бали утвердили официальный список запретов для туристов
© Tourdom

В частности, в списке запретов восемь пунктов. Первый ограничивает посещение святилищ с экскурсионными целями. Внутрь храмов допускаются только иностранцы, которые собираются пройти традиционную службу. Второй запрещает прикасаться к священным деревьям. Туристы любят с ними фотографироваться. Например, в апреле из страны выслали россиянку за откровенную фотосессию со знаменитым эвкалиптом в деревне Баянг. Для местных жителей это дерево имеет сакральный статус.

Не допускается также осквернение священных символов и храмов Бали. Например, делать на фоне таких сооружений фотографии в откровенном виде. Для туристов, которые оставляют мусор на природе, вблизи водоемов и моря или в общественных местах, вводятся новые штрафы.

Еще один пункт ограничивает использование на территории острова одноразовых полиэтиленовых пакетов и пластиковых соломинок. Не разрешаются и оскорбительные высказывания в отношении балийской полиции, госслужащих или местных жителей. При этом проблемы возникнут не только при личном общении, но и из-за осуждающих постов в социальных сетях. Кроме того, любой иностранец, имеющий какие-либо трудовые отношения на Бали, обязан иметь соответствующее разрешение. Наконец, запрещается торговать редкими растениями, животными, священными артефактами и наркотиками. Очевидно, что данная мера напрямую пересекается с действующим законодательством.

Губернатор Бали предупредил, что игнорирование данного свода правил приведет туристов к большим проблемам. Им грозят штрафы, депортация и даже тюрьма.

«Каждый должен серьезно отнестись к этому циркуляру, внедрить его и распространить среди всех своих сотрудников и иностранных туристов, посещающих Бали», – заключил чиновник.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий