На Бали утвердили официальный список запретов для туристов

Губернатор Бали Ваян Костер утвердил циркуляр, в котором прописаны правила поведения туристов на острове. Документ SE №4 2023 вступает в силу 31 мая и официально регламентирует, какие действия иностранных гостей могут привести к проблемам с местной полицией.

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В частности, в списке запретов восемь пунктов. Первый ограничивает посещение святилищ с экскурсионными целями. Внутрь храмов допускаются только иностранцы, которые собираются пройти традиционную службу. Второй запрещает прикасаться к священным деревьям. Туристы любят с ними фотографироваться. Например, в апреле из страны выслали россиянку за откровенную фотосессию со знаменитым эвкалиптом в деревне Баянг. Для местных жителей это дерево имеет сакральный статус.

Не допускается также осквернение священных символов и храмов Бали. Например, делать на фоне таких сооружений фотографии в откровенном виде. Для туристов, которые оставляют мусор на природе, вблизи водоемов и моря или в общественных местах, вводятся новые штрафы.

Еще один пункт ограничивает использование на территории острова одноразовых полиэтиленовых пакетов и пластиковых соломинок. Не разрешаются и оскорбительные высказывания в отношении балийской полиции, госслужащих или местных жителей. При этом проблемы возникнут не только при личном общении, но и из-за осуждающих постов в социальных сетях. Кроме того, любой иностранец, имеющий какие-либо трудовые отношения на Бали, обязан иметь соответствующее разрешение. Наконец, запрещается торговать редкими растениями, животными, священными артефактами и наркотиками. Очевидно, что данная мера напрямую пересекается с действующим законодательством.

Губернатор Бали предупредил, что игнорирование данного свода правил приведет туристов к большим проблемам. Им грозят штрафы, депортация и даже тюрьма.