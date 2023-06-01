Россиянам рассказали о дешевых авиабилетах в Европу из Кутаиси

Билеты по некоторым направлениям будут даже дешевле, чем с пересадкой в Стамбуле.

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В мае 2023 года российская авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты в Грузию — с июня ей разрешено летать из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси. Пока перевозчик не открыл продажи билетов. Поскольку рейсы не регулярные, а чартерные, «может быть, они будут продавать билеты через какого-то авиационного брокера», — рассказал Forbes председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.

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Полёты по маршруту Москва — Тбилиси уже запустила грузинская авиакомпания Georgian Airways. По словам Горан, рейс в Кутаиси интересен тем, что оттуда летает венгерский лоукостер Wizz Air.

«Сейчас на сайте Wizz Air можно найти много билетов на лето из Кутаиси с ценой примерно в 5 тысяч ₽ в одну сторону с вылетами в различные города Европы: Рим, Прагу, Будапешт, Вену, Париж и другие. А по некоторым зарубежным направлениям, например в Ларнаку, Абу-Даби и Салоники, можно найти билеты и за 3 тысячи ₽», — отмечает руководитель направления «Авиабилеты» «Сервиса путешествий Туту» Денис Покрасенко.

Общая стоимость перелёта в Европу через Кутаиси будет зависеть от цен билеты Red Wings.

«Если предположить, что по аналогии с ценами на рейсы в Тбилиси компаний "Азимут" и Georgian Airways цена будет составлять около 15–20 тысяч ₽ в одну сторону, то получается, что за 20–25 тысяч ₽ можно будет улететь в некоторые города, а за 30–35 тысяч ₽ — практически во все страны Европы», — подсчитал эксперт.

Билеты в Европу через Стамбул можно купить по тем же ценам, однако некоторые направления могут быть дешевле, если сделать пересадку в Кутаиси. Например, сейчас из Москвы в Париж, Рим и Салоники можно улететь минимум за 30 тысяч ₽. Билеты через Кутаиси, предположительно, будут дешевле на 5–10 тысяч ₽.