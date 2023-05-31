Египет летом рассчитывает принять более 300 тысяч россиян

Летом 2023 года Египет планирует принять более 300 000 туристов из РФ. С января страна уже приняла более полумиллиона россиян сообщил Амр Элькади, глава управления по туризму Египта, отмечает «Вестник АТОР».

© Banki.loans

По его словам, РФ для Египта очень важна в плане туризма.

"Исходя из того, что в мае к нам из России приезжают около 30 тысяч россиян в неделю, можно ожидать, что за три летних месяца в Египте может отдохнуть около 300 350 тысяч российских туристов", — сказал Элькади.