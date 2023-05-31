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Египет летом рассчитывает принять более 300 тысяч россиян

Летом 2023 года Египет планирует принять более 300 000 туристов из РФ. С января страна уже приняла более полумиллиона россиян сообщил Амр Элькади, глава управления по туризму Египта, отмечает «Вестник АТОР».

Египет летом рассчитывает принять более 300 тысяч россиян
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По его словам, РФ для Египта очень важна в плане туризма.

"Исходя из того, что в мае к нам из России приезжают около 30 тысяч россиян в неделю, можно ожидать, что за три летних месяца в Египте может отдохнуть около 300 350 тысяч российских туристов", — сказал Элькади.

Для подъема туристической репутации Египта в стране проведена масштабная реформа звездностей отелей. Ряд 5-звездочных отелей в Египте стали сейчас 4-звездочными. Чтобы вернуться к 5 звездам, им надо будет потрудиться над сервисом.

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