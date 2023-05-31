Единственный рейс из Омска в Киргизию отменили

Авиаперелеты из Омска в Ош возобновятся только с 18 июля и продлятся до 24 октября.

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Рейс запустит авиакомпания «Северный ветер», и полеты будут осуществляться один раз в неделю – по вторникам. Зато с приходом лета из Омска станет возможным улететь в Африку – в Занзибар.

Осуществлять проект будет перевозчик «Азур Эйр». Возможность перелета сейчас обсуждается на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам.