Единственный рейс из Омска в Киргизию отменили
Авиаперелеты из Омска в Ош возобновятся только с 18 июля и продлятся до 24 октября.
Рейс запустит авиакомпания «Северный ветер», и полеты будут осуществляться один раз в неделю – по вторникам. Зато с приходом лета из Омска станет возможным улететь в Африку – в Занзибар.
Осуществлять проект будет перевозчик «Азур Эйр». Возможность перелета сейчас обсуждается на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам.
Если его согласуют, то жители столицы Прииртышья смогут отправиться в путешествие два раза в неделю, информирует «Город55».