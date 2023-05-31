Власти Бали запретят восхождения на горы

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер запретил восхождения на горы острова. Об этом сообщает портал Tribun-Bali.

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"Поскольку гора является священным местом, мы запрещаем на нее восхождение. Будет издан региональный регламент, который все урегулирует", — пояснил губернатор.

Запрет будет распространяться на все горы Бали и на всех посетителей острова. Людям будет разрешено находиться в районе горы, если там проводится специальная церемония, передает ТАСС.

Недавно губернатор Бали Вайан Костер предложил отказаться от массового туризма на остров на 100 лет. Такое решение связано с регулярными нарушениями и неуважением к местным традициям со стороны иностранных туристов.