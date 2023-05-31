Эксперты посчитали, как выросли цены на авиабилеты за год

Аналитики выяснили, как выросли цены на авиабилеты по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование компании "Koкос Group".

Сообщается, что эксперты сравнивали среднюю стоимость на авиабилеты. В 2021 году она составляла 5,6 тысяч рублей, в 2022 году опустилась до 4,7 тысяч рублей, а в 2023 году цена поднялась до 7,5 тысяч рублей.

Таким образом, рост цен на авиабилеты по сравнению с 2022 годом составил 38%. Отмечается, что на ценообразование повлияла инфляция, льготные программы авиакомпаний и закрытие воздушного пространства. Теперь компании вынуждены облетать часть регионов, а в некоторые страны туристы могут добраться лишь с пересадкой.

По мнению аналитиков, рост цен будет продолжаться до конца 2023 года. Это связано с тем, что покупательская способность увеличивается, открываются новые страны и маршруты.