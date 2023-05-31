Неблагоприятная погода в Иркутской области отпугивает туристов

Ненастная погода в Иркутской области, которая наблюдается в течение текущего теплого сезона, влияет на туристический поток: из-за не самых благоприятных условий в регион стало приезжать меньше гостей. Об этом во время пресс-конференции рассказала начальник агентства пассажирских перевозок АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» Софья Мачитова.

«Конечно, нам хотелось бы еще больше увеличить пассажиропоток, и планы ставили такие, но в этом году, учитывая погодные условия, которые совсем нас не радуют, мягко говоря, ожидаем его чуть ниже», – заявила спикер.

Она уточнила, что в прошлом году компанией было перевезено с учетом паромных переправ на Ольхон около 700 тысяч человек – это примерно на 100 тысяч человек больше в сравнении с 2021 годом. На рост трафика в значительной степени повлияла программа туристического кэшбэка, которой активно пользовались россияне.