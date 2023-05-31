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"Аэрофлот" расширяет программу полетов в Китай

Авиакомпания "Аэрофлот" расширяет программу регулярных полетов в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Со 2 июня частота рейсов в крупнейшие населенные пункты КНР увеличится до четырех раз в неделю. С учетом предыдущего расписания, по понедельникам из Москвы появится дополнительный рейс в Пекин, в Шанхай – по воскресеньям, а в Гуанчжоу – по пятницам. В результате рейсы в Пекин и Гуанчжоу из Москвы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а рейсы в Шанхай – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы между Москвой и городами Китая выполняются на широкофюзеляжных Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке ("Эконом", "Комфорт" и "Бизнес"). Напомним, ранее "Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в кубинский город Варадеро, которые будут выполняться с 1 июля. Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Компания начнет летать на Варадеро дважды в неделю – по четвергам и субботам. С 5 сентября перевозчик добавит рейс по вторникам.

"Аэрофлот" расширяет программу полетов в Китай
© Газета.Ru
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