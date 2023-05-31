«Аэрофлот» будет чаще летать в Китай

С 2 июня «Аэрофлот» расширит полетную программу в Китай. На линиях из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу периодичность регулярных вылетов вырастет до 4 раз в неделю.
Сейчас авиакомпания выполняет в города Китая по три еженедельных рейса. В Пекин и Гуанчжоу широкофюзеляжные Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке будут отправляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. А в Шанхай – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Регулярная полетная программа в Китай была возобновлена «Аэрофлотом» осенью прошлого года. С 31 октября самолеты авиакомпании начали летать из Москвы в Гуанчжоу, с 18 ноября – в Пекин, Чэнду и Шанхай.
Прямые рейсы в КНР в настоящий момент выполняются из шести российских городов. Помимо Москвы в списке Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск и Хабаровск.
Между тем перспективы прямых рейсов на Хайнань пока неясны. Ряд отечественных авиакомпаний уже получили допуски от Росавиации на полеты на китайский курортный остров из 13 городов России. Однако по существу перевозчики пока только забронировали места. Запустить рейсы они смогут только с осени: аэропорт Саньи закрыт на реконструкцию, а на получение виз у туристов уйдет около месяца. Безвизовый режим с Китаем пока еще находится на стадии согласования.