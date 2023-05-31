«Аэрофлот» будет чаще летать в Китай

С 2 июня «Аэрофлот» расширит полетную программу в Китай. На линиях из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу периодичность регулярных вылетов вырастет до 4 раз в неделю.

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Сейчас авиакомпания выполняет в города Китая по три еженедельных рейса. В Пекин и Гуанчжоу широкофюзеляжные Boeing 777-300ER в трехклассной компоновке будут отправляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. А в Шанхай – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Регулярная полетная программа в Китай была возобновлена «Аэрофлотом» осенью прошлого года. С 31 октября самолеты авиакомпании начали летать из Москвы в Гуанчжоу, с 18 ноября – в Пекин, Чэнду и Шанхай.

Прямые рейсы в КНР в настоящий момент выполняются из шести российских городов. Помимо Москвы в списке Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск и Хабаровск.