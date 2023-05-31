Пассажиров Air New Zealand будут взвешивать перед вылетом за границу

В июне Air New Zealand будет взвешивать пассажиров, направляющихся за границу. Информация собирается для того, чтобы помочь авиакомпании определить средний вес пассажиров при расчете веса и баланса самолета, что необходимо знать всем пилотам перед взлетом. Об этом пишет New York Post.

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Аластер Джеймс, специалист по улучшению контроля загрузки Air New Zealand, заверил пассажиров, что это добровольное мероприятие, и их вес не будет доступной информацией в аэропорту.

«Мы взвешиваем все, что входит в самолет — от груза и питания на борту до багажа в багажном отсеке. Для пассажиров, членов экипажа и ручной клади мы будем использовать средний вес, который мы получим в результате этого опроса», — пояснил Джеймс.

До 2 июля пассажиров будут просить взвеситься при входе в зал ожидания некоторых рейсов Air New Zealand, вылетающих из международного аэропорта Окленда. Для того, чтобы исследование состоялось, им необходимо получить данные с не менее 10 тыс. пассажиров, а сам опрос является требованием Управления гражданской авиации страны.