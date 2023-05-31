Пассажиров Air New Zealand будут взвешивать перед вылетом за границу
В июне Air New Zealand будет взвешивать пассажиров, направляющихся за границу. Информация собирается для того, чтобы помочь авиакомпании определить средний вес пассажиров при расчете веса и баланса самолета, что необходимо знать всем пилотам перед взлетом. Об этом пишет New York Post.
Аластер Джеймс, специалист по улучшению контроля загрузки Air New Zealand, заверил пассажиров, что это добровольное мероприятие, и их вес не будет доступной информацией в аэропорту.
«Мы взвешиваем все, что входит в самолет — от груза и питания на борту до багажа в багажном отсеке. Для пассажиров, членов экипажа и ручной клади мы будем использовать средний вес, который мы получим в результате этого опроса», — пояснил Джеймс.
До 2 июля пассажиров будут просить взвеситься при входе в зал ожидания некоторых рейсов Air New Zealand, вылетающих из международного аэропорта Окленда. Для того, чтобы исследование состоялось, им необходимо получить данные с не менее 10 тыс. пассажиров, а сам опрос является требованием Управления гражданской авиации страны.
Клиентов авиакомпании Air New Zealand, путешествующих внутри Новой Зеландии, взвешивали в 2021 году.