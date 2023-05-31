Нашелся хозяин оставленной в аэропорту Шереметьево кошки

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Оставленную в московском аэропорту Шереметьево кошку вернули хозяину — она отправилась домой. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

Почти целую неделю кошка жила на передержке у сотрудника камеры хранения воздушной гавани. Питомца зовут Маруся, ей 2,5 года. Оказалось, что мужчина решил не платить за перевозку животного и оставил сумку с кошкой в зоне вылета.

Спустя несколько дней хозяин вернулся и забрал Марусю, поблагодарив сотрудника аэропорта и вручив ему и его семье подарки.