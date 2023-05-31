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В Астраханской области резко вырос поток туристов

По сравнению с прошлым годом рост составил 25%.

В Астраханской области резко вырос поток туристов
© runews24.ru

В Астраханской области увеличилось количество туристов. В период с 1 апреля по 15 мая этого года поток путешественников стал больше на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным министерства экономического развития региона, в Астраханскую область приезжают любители рыбалки, так как большинство гостей края именно рыбаки.

Отмечается, что подавляющая часть прибыла из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской области и Дагестана.

Что касается время посещения региона, то в основном туристы останавливались на астраханской земле на три — семь дней.

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