В Астраханской области резко вырос поток туристов

По сравнению с прошлым годом рост составил 25%.

© runews24.ru

В Астраханской области увеличилось количество туристов. В период с 1 апреля по 15 мая этого года поток путешественников стал больше на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным министерства экономического развития региона, в Астраханскую область приезжают любители рыбалки, так как большинство гостей края именно рыбаки.

Отмечается, что подавляющая часть прибыла из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Волгоградской области и Дагестана.