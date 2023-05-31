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Катамараны на подводных крыльях начнут возить туристов по Байкалу

Новый транспорт выйдет в рейсы по озеру Байкал в Иркутской области уже в следующем году – два крылатых катамарана, способных развивать скорость до 65 км/ч. Об этом во время пресс-конференции рассказала Анна Чинник, коммерческий директор АО «Восточно-Сибирское речное пароходство», которое реализует проект.

Катамараны на подводных крыльях начнут возить туристов по Байкалу
© РИА "ФедералПресс"

«Сейчас есть большой спрос как от жителей нашего края, так и от приезжих туристов на интересные маршруты и места на Байкале. Поэтому мы стараемся развивать эти направления. И у нас сейчас в строительстве несколько проектов. Один из них – пассажирские катамараны», – поделилась спикер.

Транспорт станут использовать для однодневных туров, на них будут совершаться регулярные рейсы по сибирскому озеру. Один катамаран сможет вместить 148 человек, соответственно, с их помощью получится перевозить большие группы.

Планируется, что судна будут ходить с запада на восток Байкала и обратно. В разработке сейчас находятся маршруты от Иркутска до бурятского села Турка и от Турки до Ольхона. Также с помощью новых плавсредств собираются возродить старинное направление, связывающее Иркутск и город Северобайкальск Республики Бурятия.

Алюминиевые корпуса катамаранов изготавливает рыбинский завод «Вымпел», сборка осуществляется в городе Иркутске – она уже началась и в настоящее время продолжается в микрорайоне Солнечный.

Корпуса транспорта готовы почти полностью, в ближайшее время состоится установка двигателей. Спуск на воду запланирован на осень 2023 года, в 2024-м транспорт введут в эксплуатацию, он будет работать в теплый сезон в течение 3 – 3,5 месяцев.

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