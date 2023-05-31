Девушка сравнила Стамбул с подростком

«Стамбул неидеальный, и в этом мы с ним похожи. Стамбул — это такой подросток, бунтарь. Он знает, что не самый лучший, но он к этому и не стремится. Он просто берет все от этой жизни, не старается выглядеть так, как нужно окружающим. Я нашла себя здесь», — поделилась Левина.