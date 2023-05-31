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Переехавшая в Турцию девушка сравнила Стамбул с подростком

Неидеальным подростком назвала Стамбул переехавшая в этот турецкий город полгода назад москвичка Виктория Левина. В беседе с «Мослентой» она призналась, что у нее и древней столицы Османской империи много общего.

Девушка сравнила Стамбул с подростком
© Мослента

«Стамбул неидеальный, и в этом мы с ним похожи. Стамбул — это такой подросток, бунтарь. Он знает, что не самый лучший, но он к этому и не стремится. Он просто берет все от этой жизни, не старается выглядеть так, как нужно окружающим. Я нашла себя здесь», — поделилась Левина.

Москвичка призналась, что Стамбул стал вторым зарубежным городом, который она посетила самостоятельно. Первым был Дубай, в котором ей совершенно не понравилось, потому что он «пластиковый, неживой». На таком контрасте Стамбул сразу показался девушке настоящим и очень приятным. Это в нем ее зацепило.

Ранее Москву и Санкт-Петербург сравнила звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» Елена Цыплакова. Родившаяся в Северной столице актриса назвала Москву жестким городом.

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