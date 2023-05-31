Эксперты рассказали о самых необычных турах по России

Эксперты проанализировали необычные предложения по рынку туров по России и выделили наиболее привлекательные из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей маркетплейса YouTravel.me.

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На шестом месте оказался тур в Северную Осетию, посвященный аэросъемке. Пятое место заняла поездка на Шантарские острова, где водятся гренландские киты. Четвертое место досталось турам на Камчатку.

Третье место аналитики отдали поездке к Северному Ледовитому океану. Второе — туру в Пинежские пещеры. Они находятся на территории Беломоро-Кулойского плато в Архангельской области. Первое место в рейтинге экспертов заняла поездка на Архыз для наблюдения за метеорным потоком Персеиды.