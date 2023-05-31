Казахстан запустит девять новых международных авиамаршрутов

Казахстан до конца года запустит девять новых международных авиамаршрутов. Об этом сегодня сообщили на заседании правительства, передает корреспондент «МИР 24» Гульмира Жанзакова.

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Казахстанцы смогут летать в Прагу и Тель-Авив. Всего до конца года будет работать больше сотни новых и действующих авиамаршрутов. Они свяжут страну с 27 государствами, добраться в них можно будет без пересадок. Этот список будет пополняться.

«До 2025 года планируется открытие рейсов в города Мумбай, Гонконг, Вена, Токио, Сингапур, Нью-Йорк», – отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.

Растет число пассажиров и по отечественным авианаправлениям. Чтобы билеты были доступнее и развивался внутренний туризм, в республике субсидируют маршруты, в том числе в Туркестанскую, Улытаускую и Павлодарскую области. Тарифы начинаются от 10 тысяч тенге. Это примерно 1800 рублей. Но купить билеты придется за несколько месяцев вперед. А рейсы часто переносят или отменяют.

«Так называемый топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне. Поэтому следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания. Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом», – отметил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам подготовить дорожные карты по модернизации инфраструктуры аэропортов, проработать вопрос увеличения объемов производства авиакеросина.