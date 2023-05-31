Казахстан запустит девять новых международных авиамаршрутов
Казахстан до конца года запустит девять новых международных авиамаршрутов. Об этом сегодня сообщили на заседании правительства, передает корреспондент «МИР 24» Гульмира Жанзакова.
Казахстанцы смогут летать в Прагу и Тель-Авив. Всего до конца года будет работать больше сотни новых и действующих авиамаршрутов. Они свяжут страну с 27 государствами, добраться в них можно будет без пересадок. Этот список будет пополняться.
«До 2025 года планируется открытие рейсов в города Мумбай, Гонконг, Вена, Токио, Сингапур, Нью-Йорк», – отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев.
Растет число пассажиров и по отечественным авианаправлениям. Чтобы билеты были доступнее и развивался внутренний туризм, в республике субсидируют маршруты, в том числе в Туркестанскую, Улытаускую и Павлодарскую области. Тарифы начинаются от 10 тысяч тенге. Это примерно 1800 рублей. Но купить билеты придется за несколько месяцев вперед. А рейсы часто переносят или отменяют.
«Так называемый топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне. Поэтому следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания. Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом», – отметил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Премьер-министр поручил уполномоченным госорганам подготовить дорожные карты по модернизации инфраструктуры аэропортов, проработать вопрос увеличения объемов производства авиакеросина.
В этом году запланированы работы по модернизации аэропортов Шымкента, Алматы, Кызылорды и Костаная. Также планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Павлодаре и территории аэропорта Балхаша.