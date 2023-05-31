Кыргызстан и Мальдивы ввели взаимный безвизовый режим

Между Кыргызстаном и Мальдивами вводится безвизовый режим. Закон о ратификации соответствующего соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Мальдивской Республики подписал Садыр Жапаров , передает «МИР 24».

Закон принят Жогорку Кенешем 3 мая. Согласно соглашению, граждане взаимно освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории государств сторон. Безвизовым режимом можно будет воспользоваться, если срок нахождения в странах не превысит 30 дней.