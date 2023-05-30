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Российские туристы пожаловались на грузин, которые отказываются говорить по-русски

О том, как к российским туристам относятся в Грузии, рассказало издание KP.RU.

Россияне пожаловались на грузин, которые отказываются говорить по-русски
© Unsplash

По данным издания, после возобновления авиасообщания с Грузией в стране россиян приняли неприветливо.

Туристы отметили, как выросли цены в Грузии. По их словам, приличное жилье теперь стоит от 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей).

"При этом то, что раньше не могли сдать за 300 долларов, сейчас сдают и за 900", — рассказывают россияне.

Такие цены "подогрели" релоканты, то есть переехавшие в 2023 году в Грузию россияне.

Например, за десяток яиц в солнечной закавказской стране придется выложить 180 рублей. В такую же сумму обойдется пакет молока. А вот бензин в Грузии стоит сейчас примерно 70-80 рублей за литр.

Туристы отмечают, что местные относятся к ним с настороженностью. Молодые люди практически не знают русский язык, а пожилые знают, но часто специально отказываются говорить по-русски.

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Ранее мы писали о том, чего нужно опасаться в Грузии.

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