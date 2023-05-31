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Петербург вошел в рейтинг самых привлекательных городских брендов мира

В первый рейтинг самых привлекательных городских брендов мира Brand Finance City Index международной консалтинговой компании вошли Петербург и Москва.

Петербург вошел в рейтинг самых привлекательных городских брендов мира
© Бюллетень Недвижимости

Два города - единственные представители России в рейтинге. Так, Санкт-Петербург с показателем 62,9 балла занял 61 место, а Москва (62,5 балла) разместилась на 63 позиции из 100 возможных.

Список ста лучших городов основывается на результатах опроса 15000 человек, проведенного в 20 странах в апреле этого года.

Респонденты высоко оценили культурное и архитектурное наследие российских городов, как и гостеприимство их жителей, вспомнив высокий уровень проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Примечательно, что по привлекательности городских брендов по сумме баллов российские мегаполисы оказались впереди таких известных городов и столиц мира, как Стамбул, Доха, Каир, Рио-де-Жанейро, Джакарта, Буэнос-Айрес, Коломбо и Тель-Авив.

По информации составителей рейтинга, оценка восприятия бренда городов проводилась по семи основным параметрам, включая известность, туристскую привлекательность, комфортность для проживания, условия для удаленной работы и учебы. Кроме того, были использованы и дополнительные критерии, такие как «красивая архитектура», «гостеприимство и дружелюбие» и другие.

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