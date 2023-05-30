Популярный курорт запретил расплачиваться за услуги товары криптовалютой

Губернатор острова и одноимённой индонезийской провинции Бали провёл пресс-конференцию, в рамках которой объявил об ужесточении контроля за оборотом криптовалют среди туристов.

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Торговать криптовалютами в Индонезии разрешено, но использовать в качестве платежного средства, оплачивать услуги и товары нельзя. До последнего времени закон оставался лишь формальностью, теперь же туристы будут нести наказание за оплату покупок криптовалютой по всей строгости закона.

Причиной такого жёсткого решения стал результат расследования местной газеты об оплате криптовалютой не только товаров, но и аренды частной недвижимости, гостиниц мимо бюджета.