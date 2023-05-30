Названы самый дорогой и самый дешевый туры по России в 2023 году

Аналитики определили самый дешевый и самый дорогой туры по России в 2023 году. Оба оказались на черноморском побережье.

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Согласно данным онлайн-сервиса Travelata, самое дорогое летнее путешествие состоится из Санкт-Петербурга в Лазаревское. За 10-дневный отдых для двоих взрослых и двоих детей с «полным пансионом» в трехзвездочном отеле семья заплатила 310 тысяч рублей.

Самый дешевый тур куплен также в Лазаревское, но из Москвы. За 13,4 тысячи россиянин 5 дней будет отдыхать в двухзвездочном отеле без питания.

Также отмечается, что, путешествуя по стране, 43 % россиян выбирают варианты без питания, 35 % предпочитают отели с завтраками, 11 % выбирают завтраки с ужинами, но реже всего покупают «все включено» или «ультра все включено» – лишь 1 % туристов, передает Tonkosti.ru.