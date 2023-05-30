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Российские туристы пожаловались на грузин, которые теперь отказываются говорить на русском языке

Российские туристы пожаловались на грузин, которые теперь не хотят говорить на русском, пишет KP.RU.

Российские туристы пожаловались на грузин, которые теперь отказываются говорить на русском языке
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Оппозиция в Грузии встретила первых российских туристов после возобновления авиасообщения неприветливо. Следующие рейсы проходят как обычно.

Прилетевшие в Грузию россияне также удивились, как сильно выросла цены.

"Сейчас цена на более-менее достойное жилье начинается от 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей). При этом то, что раньше не могли сдать за 300 долларов, сейчас сдают и за 900", - рассказал один из русских туристов.

Во многом цены на жилье, еду и услуги подогрели российские релоканты, уехавшие из РФ.

Десяток яиц, скажем, стоит 180 рублей. Столько же - пакет молока. Бензин – примерно 70-80 рублей за литр.

Несмотря на происшествие с оппозицией в аэропорту, с открытой агрессией со стороны местных русские встречаются очень редко.

Сначала, конечно, отношение настороженное, рассказывают россияне. Молодежь русский практически не знает, а люди более старшего возраста могут отказаться на нем говорить.

Но в целом если ты дружелюбен и приветлив, то и к тебе такое же отношение.

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