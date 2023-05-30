Российские туристы пожаловались на грузин, которые теперь отказываются говорить на русском языке

Российские туристы пожаловались на грузин, которые теперь не хотят говорить на русском, пишет KP.RU.

Оппозиция в Грузии встретила первых российских туристов после возобновления авиасообщения неприветливо. Следующие рейсы проходят как обычно.

Прилетевшие в Грузию россияне также удивились, как сильно выросла цены.

"Сейчас цена на более-менее достойное жилье начинается от 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей). При этом то, что раньше не могли сдать за 300 долларов, сейчас сдают и за 900", - рассказал один из русских туристов.

Во многом цены на жилье, еду и услуги подогрели российские релоканты, уехавшие из РФ.

Десяток яиц, скажем, стоит 180 рублей. Столько же - пакет молока. Бензин – примерно 70-80 рублей за литр.

Несмотря на происшествие с оппозицией в аэропорту, с открытой агрессией со стороны местных русские встречаются очень редко.

Сначала, конечно, отношение настороженное, рассказывают россияне. Молодежь русский практически не знает, а люди более старшего возраста могут отказаться на нем говорить.