Туроператоры сократили часть рейсов в Анталью из регионов
Турагенты обращают внимание на сокращение полетных программ в Анталью с вылетом из некоторых городов. Например, из Оренбурга авиакомпания Southwind в конце апреля выполняла прямые рейсы на курорт ежедневно, а к концу мая в расписании осталось три вылета в неделю.
Такой график, судя по данным на сайте одного из партнеров авиакомпании, сохранится в течение июня-июля.
Высокие цены на туры не позволяли заполнять борта в ежедневном формате, считают в розничных компаниях: «Столько туристов в нашем регионе просто не наберется. Чтобы не демпинговать, организаторы сократили перевозку».
По сообщениям турагентств, несколько вылетов в Стамбул из Оренбурга в конце мая сняла и авиакомпания Red Wings.
Корректировки в расписании наблюдаются и в Перми. В ближайшие выходные Turkish Airlines отменила по одному из двух субботних и воскресных рейсов в Анталью.
Причина – большой объем запланированной перевозки. Турецкий нацперевозчик выполнял 13 рейсов в неделю в Анталью, Corendon – 6. С 1 июня регулярную программу из аэропорта Большое Савино поставила и авиакомпания «Победа». «Билеты свободно продаются на любую дату, и даже на завтрашний день», – отмечают турагенты.
Об избыточности «воздуха» говорят и низкие цены на перелет. Место на рейсе «Победы» можно забронировать за 10 тыс. руб. в одну сторону.
Специалисты отмечают, что самолеты грузились бы хорошо, если бы не высокая стоимость туров. «Когда снизили цены на майские, то за 3 часа туристы раскупили все оставшиеся места на рейсах на неделю вперед после 30 апреля. Сейчас не наблюдается такой активности, к сожалению. Клиенты заняли выжидательную позицию: надеются, что тарифы упадут», – говорит Вера Волегова («Креа-Тур»).