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Самарские туристы стали ездить на отдых в Дагестан в 1,5 раза чаще

Дагестан — один из самых южных и колоритных регионов России. Республика богата Каспийским морем, мягкими песчаными пляжами, комфортным климатом, горами, скалами, памятниками архитектуры, локальными аулами и, конечно, кавказским гостеприимством. Наслаждаются горными красотами гости из Самарской области чаще в августе и июле — по данным оператора на этот период приходится 36% от годового турпотока.

Самарские туристы стали ездить на отдых в Дагестан в 1,5 раза чаще
© Волга Ньюс

Для отдыха большинство путешественников выбирают Махачкалу — столицу региона посетил каждый седьмой турист из губернии. Это удобный транспортный хаб с собственным аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалом.

В путешествиях мобильный интернет имеет большое значение. Он позволяет туристам делиться впечатлениями об отдыхе, а также решать вопросы по организации жилья, экскурсий, логистики. Чтобы жителям и гостям крупнейшего города республики было комфортнее пользоваться онлайн-сервисами, специалисты МегаФона модернизировали базовые станции LTE к началу туристического сезона.

В результате работ по развитию сети медианная скорость интернета в сети оператора по результатам исследования компании Ookla увеличилась на 6% и составила в апреле 26,5 Мбит/сек. Такие показатели позволяют абонентам моментально загружать фото, видео в мессенджеры и вести прямые эфиры в социальных сетях. Также сократилось время буферизации видео при просмотре роликов онлайн.

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