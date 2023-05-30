Самарские туристы стали ездить на отдых в Дагестан в 1,5 раза чаще

Дагестан — один из самых южных и колоритных регионов России. Республика богата Каспийским морем, мягкими песчаными пляжами, комфортным климатом, горами, скалами, памятниками архитектуры, локальными аулами и, конечно, кавказским гостеприимством. Наслаждаются горными красотами гости из Самарской области чаще в августе и июле — по данным оператора на этот период приходится 36% от годового турпотока.

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Для отдыха большинство путешественников выбирают Махачкалу — столицу региона посетил каждый седьмой турист из губернии. Это удобный транспортный хаб с собственным аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалом.

В путешествиях мобильный интернет имеет большое значение. Он позволяет туристам делиться впечатлениями об отдыхе, а также решать вопросы по организации жилья, экскурсий, логистики. Чтобы жителям и гостям крупнейшего города республики было комфортнее пользоваться онлайн-сервисами, специалисты МегаФона модернизировали базовые станции LTE к началу туристического сезона.