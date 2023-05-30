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Туристов поведут по бору экотропой

В городском бору Боровска 30 мая открылась экотропа «Тайны старого бора» протяженностью 3,4 километра. Тропу проложили на участке, примыкающем к долине Протвы. Это делает весь природный комплекс особенно привлекательным.

Туристов поведут по бору экотропой
© Калуга 24

Как сообщил в своем телеграм-канале принимавший в ее открытии министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа, вдоль тропы установлены 15 информационных аншлагов и восемь указателей, подробно рассказывающие об этой особо охраняемой природной территории, ее растительном и животном мире.

«Наша ключевая задача — сберечь природу для будущих поколений. "Городской бор в г. Боровске" — очень важный для региона лесной массив естественного происхождения. Создание экологической тропы позволит организовать туристический поток и снизить нагрузку на реликтовый бор»,
— написал министр.

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