Туристов поведут по бору экотропой
В городском бору Боровска 30 мая открылась экотропа «Тайны старого бора» протяженностью 3,4 километра. Тропу проложили на участке, примыкающем к долине Протвы. Это делает весь природный комплекс особенно привлекательным.
Как сообщил в своем телеграм-канале принимавший в ее открытии министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа, вдоль тропы установлены 15 информационных аншлагов и восемь указателей, подробно рассказывающие об этой особо охраняемой природной территории, ее растительном и животном мире.
«Наша ключевая задача — сберечь природу для будущих поколений. "Городской бор в г. Боровске" — очень важный для региона лесной массив естественного происхождения. Создание экологической тропы позволит организовать туристический поток и снизить нагрузку на реликтовый бор»,
— написал министр.