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Пилот объяснила риски наведения лазера на самолет и пригрозила хулиганам тюрьмой

Девушка-пилот объяснила, что наведение лазера на самолет может быть чревато тюремным заключением. Об этом она предупредила хулиганов, которые пытаются помешать управлению воздушным судном, передает Daily Mail.

Пилот объяснила риски наведения лазера на самолет
© Lenta.ru

По словам 22-летней Сабрины Джонсон (Sabrina Johnson), люди, использующие лазер против самолета или другого летательного средства, рискуют попасть в тюрьму. Она рассказала, что сотрудники ФБР немедленно находят правонарушителей.

«Не сомневайтесь, что вас поймают, так и будет. Потому что, если вы на самом деле ослепите пилота лазером и станете причиной того, что пострадают люди, вы, вероятно, окажетесь в тюрьме надолго», — пригрозила Джонсон.

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