Оценена готовность Крымского моста к потоку туристов летом

Крымский мост готов к транспортной нагрузке, которая вырастет летом на фоне большого потока туристов. Так состояние перехода через Керченский пролив оценил глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Сейчас, по словам главы республики, туда и обратно по мосту проезжает до 7000 машин в сутки.

«Время ожидания при выезде из Крыма составляет около 15 минут, а при въезде на полуостров из Краснодарского края — до 25 минут. Процедура досмотра полностью отлажена, поэтому рисков возникновения очередей в этой части нет», — рассказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что профильные ведомства республики работают над увеличением пропускной способности моста. По оценкам Аксенова, в пик сезона по нему может проезжать ежедневно до 30 тысяч автомобилей.