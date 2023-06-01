Туры в популярные отели Турции стали на треть доступнее

Турагенты обращают внимание на снижение цен на отдых в Турции с вылетом из Москвы в ближайшие дни. Редакция TourDom.ru выяснила, как изменились прайсы на туры в некоторые популярные отели.

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На 80 тыс. руб. (на 36%) стал доступнее недельный турпакет на двоих с вылетом 3 июня и проживанием в Belek Beach Resort 5*. В начале апреля подобный вариант обошелся бы в 223 тыс. руб., сейчас он предлагается за 142 тыс.

На треть от первоначальной цены снизилась стоимость тура с вылетом 3 июня и размещением в Akka Antedon 5* в Бельдиби. В апреле его можно было забронировать за 238 тыс. руб., сейчас – за 173 тыс.

Подешевел и семидневный тур на двоих в LIU Resort 5* (Манавгат): в апреле он предлагался за 219 тыс. руб., сейчас цена на 56 тыс. руб. ниже.

На 60 тыс. стал доступнее Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa: 2 месяца назад недельный тур был выставлен за 226 тыс. руб., при бронировании 31 мая он обойдется в 165 тыс. на двоих.