Пляжи под Калининградом готовы к купальному сезону

Три пляжа в Балтийске получили экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам. В этом году для жителей и гостей региона подготовлены места отдыха на Балтийской косе, Центральном и Гвардейском пляжах. Накануне начала официального купального сезона самый западный город страны посетил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.
«Андрей Ермак вместе с коллегами из Роспотребнадзора, ГИМСа и Минприроды выдали экспертное заключение о соответствии наших пляжей санитарно-эпидемиологическим нормам», – сообщается в официальном аккаунте Балтийского городского округа.
В местах официального пляжного отдыха взяты пробы песка и воды, проведено водолазное обследование дна. Здесь уже работают четыре спасательных поста – в районе памятника Елизавете, напротив улицы Чехова, на Гвардейском бульваре и на Балтийской косе. В сезон там задействованы 24 матроса-спасателя, по шесть человек на каждом посту.
Сообщается, что общая протяженность контролируемой зоны – 2,5 километра и еще 200 метров на Косе. Во всех остальных местах купаться запрещено. Официальный купальный сезон начинается в Калининградской области с 1 июня.