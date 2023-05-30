Пляжи под Калининградом готовы к купальному сезону

Три пляжа в Балтийске получили экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам. В этом году для жителей и гостей региона подготовлены места отдыха на Балтийской косе, Центральном и Гвардейском пляжах. Накануне начала официального купального сезона самый западный город страны посетил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Андрей Ермак вместе с коллегами из Роспотребнадзора, ГИМСа и Минприроды выдали экспертное заключение о соответствии наших пляжей санитарно-эпидемиологическим нормам», – сообщается в официальном аккаунте Балтийского городского округа.

В местах официального пляжного отдыха взяты пробы песка и воды, проведено водолазное обследование дна. Здесь уже работают четыре спасательных поста – в районе памятника Елизавете, напротив улицы Чехова, на Гвардейском бульваре и на Балтийской косе. В сезон там задействованы 24 матроса-спасателя, по шесть человек на каждом посту.